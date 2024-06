Habrá asueto en Tucumán pero con excepciones: ¿a quiénes afecta? | LosPrimerosTv

Diversos organismos públicos no abrirán sus puertas ni habrá atención al público durante la jornada; el detalle de las dependencias cerradas que reanudan su actividad el viernes

miércoles 26 de junio de 2024

Este jueves 27 de junio se celebra el Día del Trabajador del Estado en todo el país y por eso varias dependencias estatales permanecerán cerradas y sin atención al público, debido a que esta jornada para un grupo específico de empleados tiene carácter de feriado nacional, según consta en la Ley 26.876, del año 2013.

De esta manera, diversos trámites en organismos que dependen del estado nacional no podrán ejecutarse durante este día, ya que los trabajadores estatales cuentan con esta jornada de receso.

Qué organismos públicos no trabajan este jueves 27 de junio

Desde la Anses informaron a este medio que sus oficinas permanecerán cerradas durante el jueves 27 de junio, y sus delegaciones no prestarán atención al público con motivo del Día del Trabajador del Estado.

Lo mismo ocurrirá con los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, y otras tantas actividades vinculadas a la administración pública nacional.

Los empleados estatales de la administración central, los descentralizados, los trabajadores de la salud, de la seguridad, del Poder Judicial y trabajadores universitarios que dependen del Estado suspenden su actividad y la retomarán el viernes 28 de junio.

En tanto, la AFIP, como suele ocurrir en esta fecha, no contará con atención presencial al público, aunque sí mantendrá sus canales on line activos. Según informaron a este medio, el sector de Aduanas estará operativo con una guardia, tal como sucede durante los fines de semana.

A su vez, en la Casa de Gobierno aclararon que durante la jornada habrá clases de manera regular en los establecimientos escolares de la provincia de Tucumán.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, explicó: "El jueves 27 de junio hay asueto administrativo para todo el personal de la administración pública de la provincia de Tucumán, porque está adherida a una ley nacional, que establece esta fecha como el Día del Trabajador Estatal".

Por otro lado, confirmó que sí habrá clases ese día en las escuelas. "Los alumnos y los docentes deben concurrir a las escuelas correspondientes. Eso ya está hablado. Además, ellos tienen su día especial, el Día del Maestro y el Día del Profesor. Esto es únicamente para el empleado administrativo público de la provincia de Tucumán", aclaró.

En cuanto a los trabajadores de la salud, dijo: "en el Ministerio de Salud se van a establecer y se van a fijar esa pauta en algunos sectores. Así como hay guardias, que son necesarias mantener, Salud va a fijar a confirmar la medida y los sectores".

Por qué se celebra el Día del Trabajador del Estado

El Día del Trabajador del Estado se celebra en la Argentina hace más de una década, cuando en 2013 se promulgó la Ley 26.876. La jornada se considera feriado para quienes se desempeñan en la administración pública nacional y en labores estatales.

En el primer artículo de la normativa se puede leer: “Declárase en todo el territorio de la Nación el día 27 de junio de cada año como el ‘Día del Trabajador del Estado”.

Si bien la jornada no cuenta como un feriado oficial, en la práctica, y para cada uno de los empleados estatales, sí se aplica como un día no laborable. En concreto, el Día del Trabajador Estatal se establece “como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Se eligió para esta efeméride al 27 de junio porque en esta fecha, pero del año 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó convenios y recomendaciones que aseguraron a los trabajadores estatales de todo el mundo el derecho a sindicalizarse y a abogar por sus intereses mediante los convenios colectivos.