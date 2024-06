Lionel Messi sembró dudas sobre su estado físico después del partido ante Chile | LosPrimerosTv

Lionel Messi fue uno de los protagonistas de la Selección Argentina y sonaron en el primer tiempo del duelo ante Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América.

El delantero, de flamantes 37 años, venía sintiendo incomodidad con la respuesta de su pierna derecha, pero la molestia se agudizó a los 23 minutos. En ese instante, volcado sobre el lateral derecho, sufrió una falta de Gabriel Suazo y en la caída dejó brotar los gestos de dolor. Enseguida, fue atendido por el cuerpo médico de la Albiceleste y siguió en campo, aunque se lo vio elongando y tocándose la zona sentida en más de una oportunidad hasta el final del primer tiempo.

Daniel Martínez y su equipo trabajó en el aductor de Messi durante algunos instantes en los que abandonó el campo de juego y reinó la incertidumbre. Incluso, en esa pausa, intercambió algunas palabras con el DT Lionel Scaloni. Pero el punta del Inter Miami regresó al terreno. Aprovechó cada parate para estirar o tantear cómo estaba su pierna, como cuando el árbitro Andrés Matonte detuvo las acciones para que fuera asistido el citado Suazo tras un roce con Rodrigo De Paul.

Tal vez, el momento más preocupante se dio a los 30′, cuando encabezó un contragolpe sin segunda marcha, le robaron la pelota y otra vez se lo vio contrariado. Pero cuando desde el banco lo miraban con continuidad a la espera de algún gesto, Messi resurgió. A los 35, sacó un zurdazo rasante que terminó pegando en el palo de la valla defendida por Claudio Bravo (al que saludó con afecto antes del pleito, en honor a las épocas compartidas en el Barcelona).

Luego, salió con pericia del acoso y la jugada derivó en el centro condimentado de Nahuel Molina, que Erick Pulgar rechazó y casi terminó metiendo en su propio arco. Además, la Pulga se hizo cargo de las pelotas paradas sin mayor inconveniente. Incluso se fastidió con la permisividad del juez y discutió con él cuando el uruguayo decretó el final de la etapa. A pesar de las dudas, Messi salió a jugar el complemento.

🗣️"EN LA PRIMERA JUGADA SE ME PUSO DURO EL ADUCTOR. NO SENTÍ EL PINCHAZO, NI EL DESGARRO, PERO SÍ QUE ME COSTABA MOVERME CON LIBERTAD"



🎙️ Lionel Messi, sobre la molestia en su pierna derecha.



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/Wu2W0bBlQM