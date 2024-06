Tensión entre presidentes: Lula da Silva criticó a Javier Milei y Adorni salió al cruce | LosPrimerosTv

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó duramente a su homólogo argentino, Javier Milei, y le exigió una disculpa tanto a él como a su país. "Dijo muchas tonterías", afirmó Lula, refiriéndose a declaraciones pasadas del libertario.

El mandatario brasileño destacó la importancia de las relaciones entre Brasil y Argentina, y expresó su deseo de que ambos pueblos vivan en paz, independientemente de las tensiones políticas.

Se complica la relación con Brasil. Lula indicó que aún no habló con Milei porque "dijo muchas estupideces" y "debe pedir disculpas". Yo siempre voy a defender a la Argentina y no me gustan los aprietes, pero es cierto que los libertarios son un mamarracho, cruzaron todas las… pic.twitter.com/A4iJWDKI1E