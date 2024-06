El Gobierno argentino repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia | LosPrimerosTv

La canciller Diana Mondino emitió un mensaje en las redes sociales rechazando la insurrección de sectores militares bolivianos: “Gusten o no, los gobiernos se cambian en las urnas”, expresó

miércoles 26 de junio de 2024

El gobierno argentino sentó posición rechazando el levantamiento militar en Bolivia contra la presidencia de Luis Arce. Lo hizo a través de un mensaje que publicó en su perfil de X la canciller Diana Mondino.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, completó la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Javier Milei.

La funcionaria fue la primera en emitir una posición pública, luego de la tarde de tensión que se vivió en el país vecino, cuando sectores militares produjeron un levantamiento militar que registró el pico de tensión más alto en el encuentro cara a cara entre el actual presidente Luis Arce y Juan José Zúñiga, jefe del Ejército que lideró la insurrección.

Mondino, en su mensaje, reflejó la posición del Gobierno Nacional, no sólo por su rol institucional, si no por el tono elegido, ya que encabezó manifestación en defensa de la democracia, remarcando que esta es innegociable “sean buenos o malos” los Gobiernos, dejando la posibilidad de una lectura crítica hacia la gestión de Arce, que ideológicamente se ubica en otro extremo respecto de La Libertad Avanza.

En medio de los acontecimientos, los referentes principales de todo el arco político argentino habían coincidido en rechazar las acciones protagonizadas por los sectores insurrectos de las fuerzas armadas bolivianas, poniendo en valor la necesidad de respetar el orden institucional como principio básico en los países de la región.

El peronismo, el radicalismo y el PRO, se pronunciaron institucionalmente

Dejaron sentado que el intento de golpe de Estado contra Arce resulta inadmisible. Asimismo, numerosos dirigentes de esos espacios se preocuparon en repudiar la acción militar.

“Ante el intento de golpe en Bolivia, el bloque de Diputados del PRO reitera su histórica posición de defensa incondicional de la democracia, independientemente de las posiciones ideológicas y las simpatías o antipatías políticas que genere cualquier gobierno”, indicó el PRO.

“Condenamos enérgicamente el intento de violentar el orden constitucional en Bolivia y expresamos solidaridad con el presidente Luis Arce y el pueblo boliviano. Nuestra región hace años decidió vivir en democracia y se comprometió a respetar la decisión soberana de sus pueblos”, afirmaron desde la UCR.

“El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados repudia enérgicamente el intento de Golpe de Estado sucedido hoy en nuestra hermana República de Bolivia, que está resquebrajando la institucionalidad del vecino país”, comunicaron, en tanto, los legisladores de UP. /Infobae