Pacto de Mayo: apuntan a una vigilia el 8 de julio en Tucumán | LosPrimerosTv

Por la Copa América, Javier Milei estaría en Tucumán el lunes por la noche en lugar del martes, cuando podría jugar la Selección

jueves 27 de junio de 2024

El nuevo texto del Acta de Mayo

El Gobierno activó las primeras reuniones organizativas en torno al acto del 9 de Julio. Ese día, Javier Milei quiere protagonizar la firma del mentado “Pacto de Mayo” con los gobernadores, el “gran acuerdo nacional” de diez puntos que el Presidente convocó hace cuatro meses y que nunca vio la luz por las interminables negociaciones en el Congreso.

Lo que si está más que confirmado es que el gobernador, Osvaldo Jaldo, actuará como anfitrión pero hay dudas por las fechas desde que los asesores del Presidente se percataron de que la jornada patria podría coincidir, el martes 9 de julio, con un partido de la Selección en la Copa América. Lo cual los pondría en riesgo de que el evento perdiera centralidad. Sopesaron la posibilidad de pasarlo al siguiente fin de semana, pero tenían el escollo de la final del torneo. Y hoy, a las apuradas, habrían encontrado una solución. Todo indica que Milei encabezará una vigilia el lunes 8 por la noche, para recibir el Día de la Independencia sin sacrificar la nocturnidad del evento (para darle épica), ni la fecha que habían dispuesto semanas atrás. Después de la postergación del 25 de Mayo por motivos políticos, no había margen para volver a dilatar la celebración del evento, aunque fuera por razones culturales.

Si estos planes se mantienen, el Tedeum y el desfile militar en la Ciudad, que iban a ocurrir antes, tendrán lugar después del acto central del Presidente. Los planes para el evento matutino se mantienen: la conmemoración religiosa en la Catedral Metropolitana está prevista para las 9, y el desfile empezará a las 11 en la intersección entre Austria y Federico Alcorta (frente a la Floris), para seguir por Av. del Libertador.

Las invitaciones al festejo en Tucumán aún no fueron giradas, pero se espera que el área de Ceremonial de la Presidencia las gire la semana que viene a más tardar. Deslizaron que “todos están invitados”, pero por lo bajo admitieron que no se “gastarán” en enviarles convites a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. En cambio, no hay dudas con Mauricio Macri, que ya avisó que será de la partida a pesar de la pulseada subterránea por el rechazo a la “ayuda” de PRO para gestionar. Los gobernadores, incluso los opositores, recibirán sin excepción sus cartas, incluido Axel Kicillof. Lo más probable es que no asista, dijeron en su entorno.

El texto del Acta de Mayo:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. 4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 9. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación. 10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.