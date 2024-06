Alerta ambiental por el derrame de vinaza en Tucumán | LosPrimerosTv

Vecinos denunciaron que arrojaban el producto en la vía pública. Secuestraron dos camiones. En Santiago del Estero encendieron las alarmas.

jueves 27 de junio de 2024

Un video de Tik-Tok en el que se observa un camión derramando grandes cantidades de vinaza en un camino y la denuncia realizada por varios vecinos trajo sus consecuencias. Personal de la secretaría de Ambiente de la municipalidad de Bella Vista, no sólo constataron el daño ambiental, sino que además secuestraron dos camiones que transportaban el deshecho del ingenio de esa localidad.

Los habitantes de los barrios ubicados en la zona de El Mollar utilizaron las redes sociales para denunciar que camiones estaban volcando ese producto en los caminos vecinales. Paralelamente se presentaron ante las autoridades del municipio para ponerlos al tanto de lo que estaba sucediendo.

El martes, personal de Ambiente y de Tránsito, acompañado por los policías de la Unidad Regional Este, realizaron un operativo. No sólo confirmaron la versión de los denunciantes, sino que también descubrieron que los conductores de los camiones estaban transitando por caminos no permitidos y además no contaban con la documentación necesaria para conducirlos.

“Es importante aclarar algunas cuestiones. La primera es que el secuestro se produjo por una cuestión de irregularidades de los camiones y no porque se haya registrado un problema ambiental”, explicó José Villavicencio, del ingenio Bella Vista. “La segunda es que los vehículos no pertenecen a nuestra planta, sino a una persona que terceriza el servicio. Los responsables de la empresa decidieron sancionar al responsable”, agregó.

El vocero del ingenio también aclaró cuál era el destino de la vinaza. “La estamos utilizando en el proceso de ‘fertirriego’ en nuestros campos. Esta es una práctica que está autorizada y es controlada por las autoridades. Sí hubo un problema con una pérdida de un camión que fue atendida por nuestros empleados”, sostuvo Villavicencio.

Otra versión

“Actuamos por las denuncias que recibimos. Vecinos de ese barrio reclamaron que los camiones, cuando se dirigían a los campos del ingenio, derramaban vinaza en el trayecto. Confirmamos esos datos y se actuó de inmediato”, señaló la secretaría de Ambiente de Bella Vista, Rocío Dip.

La funcionaria indicó que no pudieron probar que el derrame haya sido intencional, pero sí confirmaron que los camiones tenían varias fallas de seguridad, por lo que se producían pérdidas en el trayecto. “Más allá de ese problema, la Policía secuestró los camiones porque no cumplían con los requisitos para transitar”, acotó.

Dip reconoció que son múltiples los problemas que deben soportar los vecinos por este tipo de derrame. “Además del olor nauseabundo, la vinaza incrementa la presencia de moscas y mosquitos y también genera inconvenientes para transitar por esos caminos”, apuntó. “Sí es cierto que el ingenio terceriza el servicio y que ese producto estaba destinado al ‘fertirriego’. De todas maneras, se analizarán los pasos a seguir”, adelantó.

La funcionaria dijo que el destino final de la vinaza no es un problema exclusivo del ingenio Bella Vista, sino de todos los ingenios tucumanos. “Hay que buscar una solución para que esto no vuelva a repetirse. Por esa razón, mañana mantendremos una reunión”, adelantó.

Este caso es el segundo episodio ambiental que se conoce en lo que va del mes. El primero fue una mortandad de peces que se registró en la zona de la Bahía de los Britos, también en el este tucumano. Por ese desastre, se presentaron tres denuncias (una en Santiago del Estero y dos en nuestra provincia) en la justicia federal.

Todavía no trascendieron los resultados realizados por la Fundación Miguel Lillo con la que se establecería cuál había sido la causa de la mortandad de peces.

/La Gaceta