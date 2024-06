Así fue la votación de los diputados tucumanos de la Ley Bases | LosPrimerosTv

Con 147 votos afirmativos, el oficialismo consiguió aprobar su primera ley en seis meses de gestión

viernes 28 de junio de 2024

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (LLA)

Luego de más de 13 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Bases, con las modificaciones propuestas por el Senado, y el proyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. De esta manera, Javier Milei logró su primer triunfo en el Congreso desde que asumió el Gobierno.

Pasadas la 1:20 de las madrugada de este viernes, el titular del cuerpo parlamentario, Martín Menem, convocó a los diputados a loguearse para proceder a la votación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Así fue la votación de los tucumanos que estuvieron presentes en el recinto.

Gerardo Huesen (La Libertad Avanza)

A favor de la Ley Bases. Se trata, quizá, del único voto cautivo con el que cuenta, vía Fuerza Republicana, la Casa Rosada entre los diputados de Tucumán. “Teníamos el deber moral y social de darle al Gobierno las herramientas para sacarnos de la miseria. Era hora de dejar de lado intereses personales y partidarios para que prevalezca el bien común de la sociedad”, dijo.

Paula Omodeo (bloque CREO)

A favor. Su posición durante la previa a la sesión de ayer tampoco dejaba dudas sobre cómo actuaría en la sesión. “Realmente estamos frente a un momento demasiado importante. Y hace muy poco tiempo esto era inimaginable. Desde que entré a la Facultad no recuerdo ninguna ley tan trascendente. Es un paso hacia adelante muy importante”, manifestó.

Mariano Campero (bloque UCR)

A favor. El ex intendente de Yerba Buena, referenciado en los últimos comicios nacionales con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue otro de los que salió a militar en pos de que se aprueben los proyectos de “Ley Bases” y paquete fiscal. “No es solo la ley del presidente Javier Milei. La discutimos durante cinco meses en Diputados”, había argüido Campero.

Roberto Sánchez (bloque UCR)

A favor. El ex candidato a gobernador por Juntos por el Cambio y ex jefe municipal de Concepción apoyó las iniciativas del oficialismo. “Le estamos dando una herramienta importante al Gobierno. Nuestro partido trabajó arduamente. Y debo reconocer el aprendizaje del oficialismo: se cambió el texto original”, destacó Sánchez.

Elia Fernández (bloque Jaldista)

A favor. Acaso el dirigente no identificado con La Libertad Avanza que más haya militado por la política del presidente, Javier Milei, sea el gobernador, Osvaldo Jaldo. A tal punto llega el alineamiento del tranqueño con el libertario que hizo que los tres diputados que le responden salgan de Unión por la Patria y formen un bloque propio. Elia Fernández integra esta tríada.

Agustín Fernández (bloque Jaldista)

A favor. El ex intendente de Aguilares es otro de los “alfiles” del gobernador, Osvaldo Jaldo, en la Cámara Baja. Integra, junto a Elia Fernández y a Gladys Medina, el bloque Independencia, alineado desde su nacimiento con las políticas emanadas de la Casa Rosada. Sobre esa base, resultaba sencillo anticipar cómo votaría el oriundo de la “Ciudad de las avenidas”.

Gladys Medina (bloque Jaldista)

A favor. A igual que sus homólogos Elia y Agustín Fernández, Medina también responde al gobernador, Osvaldo Jaldo, acaso el mandatario más defensor de las políticas del presidente, Javier Milei. A raíz de ello, no resultaba difícil imaginar que votaría los proyectos de “Ley Bases” y paquete fiscal tal como proponía la Casa Rosada. Así había ocurrido en la primera ocasión.

Carlos Cisneros (Unión por la Patria)

En contra. Desde su debut en la Cámara Baja, el secretario de Administración de la Asociación Bancaria en el ámbito nacional enarboló su condición de representante de los trabajadores. En esa línea, ya había rechazado las iniciativas. “Es un peligro darle a Milei tantas facultades, tantas atribuciones y tanto poder”, había dicho en la primera votación en Diputados.

Pablo Yedlin (Unión por la Patria)

En contra. Desde un primer momento se sabía que el ex ministro de Salud de la provincia y ex senador rechazaría las iniciativas oficialistas de “Ley Bases” y paquete fiscal. “Voto en contra de ambos proyectos porque dije en campaña que iba a defender a los trabajadores, a la salud pública, a la universidad pública. Este no es el camino para sacar a Argentina adelante”, había dicho.