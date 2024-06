Un árbitro mexicano que causó una polémica dirigirá Argentina-Perú en la Copa América | LosPrimerosTv

César Ramos fue el elegido para el último partido de la fase de grupos del equipo de Lionel Scaloni

César Ramos fue designado como el árbitro del partido de la Selección Argentina ante Perú

La Selección Argentina se entrenó este jueves en el Predio de la Universidad Internacional de Florida y continuó su preparación para el partido ante Perú, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América.

Se dio a conocer el árbitro elegido para el partido. El designado es el mexicano César Ramos, de mucha experiencia, pero que viene de tener polémicas importantes en el torneo.

El referí de 40 años estuvo presente en el partido entre Brasil y Costa Rica, en el cual recibió críticas y reclamos por parte de los jugadores brasileños ante reiterados cortes del juego con falta de los de Gustavo Alfaro. Además, fue permisivo y permitió jugar en la gran mayoría de los cruces.

Las polémicas más grandes fueron la jugada del gol anulado a Marquinhos por offside, aunque fue una acción con ayuda del VAR, y el cruce entre Vinicius y Haxzel Quirós, en el que el delantero de la verdeamarela cayó dentro del área, pero el juez no sancionó penal.

Tras su designación se abrió una gran polémica, además, ya que México podría ser rival de la Selección argentina en cuartos de final. Las decisiones del juez podrían influir en el equipo de Lionel Scaloni, no en lo deportivo o el resultado, sino en posibles sanciones a los jugadores que podrían perderse el próximo encuentro.

Con respecto a los antecedentes con la Albiceleste, Ramos tiene un solo encuentro en su estadísticas: el 7-0 ante Bolivia por un amistoso en Estados Unidos en el 2015.

La probable formación de la Selección Argentina ante Perú

Si bien el técnico Scaloni suele jugar al misterio y no confirmar el equipo de la Selección Argentina hasta pocos minutos antes de cada encuentro, esta vez dio pistas de la formación que plantará para el cierre de la fase de grupos, este sábado a las 21, en Hard Rock Stadium.

"En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen", aseguró el DT albiceleste en conferencia de prensa, luego del triunfo agónico por 1-0 sobre Chile en Nueva Jersey.

Justamente Lautaro Martínez, autor de dos goles en lo que va de la Copa, es uno de los futbolistas que podría arrancar de titular el próximo sábado en Miami, ya que en ambas jornadas le tocó ser suplente de Julián Álvarez e ingresar desde el banco.

Cerca suyo podrían moverse Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, los dos jóvenes que vienen pidiendo pista e ilusionan al público albiceleste. Además, Ángel Di María, titular en el estreno y suplente el último martes, con apenas 15 minutos en el MetLife Stadium, también podría estar desde el silbatazo inicial.

"Es posible que jueguen contra Perú, pero tenemos 10 jugadores en esa situación, tengo que hacer cuentas, ja. Lo lógico sería que sumen minutos porque son chicos que vienen aprendiendo un montón", avisó Scaloni sobre los Europibes. En el mediocampo, quienes todavía no tuvieron protagonismo en lo que va de la Copa América son Exequiel Palacios y Guido Rodríguez. Por eso corren con ventaja para saltar desde el arranque el fin de semana, al igual que Leandro Paredes, ausente en Nueva Jersey. Aunque en la pelea también podría meterse Enzo Fernández.

En el fondo, más allá de las buenas labores de Cristian Romero y Lisandro Martínez en la zaga y de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico en los laterales, todo apunta a que habrá tres modificaciones: Germán Pezzella y Nicolás Otamendi podrían compartir el centro de la defensa, mientras que Gonzalo Montiel ocuparía un lateral.

Tagliafico se mantendría en el equipo debido a la lesión de Marcos Acuña o, bien, Scaloni podría volver a poner a Nicolás González en el lateral izquierdo como en el último partido de preparación antes de la Copa América.

Y en el arco, más allá de que Gerónimo Rulli y Franco Armani vienen respondiendo de gran manera en los entrenamientos, Emiliano Dibu Martínez seguiría con los guantes puestos, preparado para agigantar sus récords. ¿Y Lionel Messi? Padeció durante el partido una molestia en su aductor derecho y todavía no se hizo estudios porque no creen que sea algo que revista mayor preocupación, pero lo más probable es que no sea arriesgado.