El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años | LosPrimerosTv

Patricia Bullrich y Cúneo Libarona dieron a conocer la iniciativa que llevarán al Congreso. Una de las novedades es que la víctima podrá controlar que se cumplan las penas.

viernes 28 de junio de 2024

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron este viernes el proyecto que enviarán al Congreso para bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 13.

Se trata del proyecto de Ley Penal Juvenil, que establece además una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

"Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva", sostuvo la ministra.

"La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, años tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas", subrayó el Ministerio de Seguridad.

En un comunicado, la cartera señaló que "las consecuencias de años de zaffaronismo, sumado al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados".

Delito de adulto, pena de adulto.



Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.



Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien. — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024

"Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente", resaltó el oficialismo.

Y agregó: "El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma".