Guillermo Francos tras la aprobación de la Ley Bases: “Ahora se verá si somos eficientes o no” | LosPrimerosTv

El jefe de Gabinete festeja la aprobación del proyecto más importante el Gobierno de Javier Milei pero admite que los mercados “no van a explotar de un día para el otro”

domingo 30 de junio de 2024

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, está orgulloso de la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. Cree que la sanción de las leyes es un “hito institucional” que permitió demostrar que Javier Milei puede gobernar en minoría y sin gobernadores propios. Pero reconoce que, para que la gente vea mejoras palpables en su economía, todavía habrá que transitar un “proceso”. Y que el alivio no llegará de un día para el otro. “Habrá que ver cuál es la nuestra habilidad de gestionar la ley. Ahora se verá si somos eficientes o no”, reconoce.

Respecto al sendero económico asegura que “el Presidente está actuando con prudencia”. “Él tiene conciencia de que hay posibilidades técnicas de eliminar el cepo pero es con riesgo y no quiere correr ese riesgo”, dice en una entrevista con medios porteños en el salón de los Escudos. Sobre el futuro político, considera que La Libertad Avanza y Pro tienen que avanzar en una propuesta conjunta, pero subraya: “Pro está ahí, entre la política tradicional y el cambio. Nosotros somos el cambio total”.

En el plano político, Francos adopta una postura dura frente a los gobernadores que apoyaron la ley Bases y el paquete fiscal y ahora piden que se atiendan sus reclamos por los fondos jubilatorios o la coparticipación, en el caso de la Ciudad. Y adelanta que, en el plano legislativo, el oficialismo insistirá con la presentación de una reforma electoral, aunque acotada para evitar los vaivenes que tuvo la ley Bases. Por otro lado, desliza que estaría de acuerdo con ampliar el número de jueces de la Corte, dice, para que haya mujeres, pero esquiva cualquier precisión sobre la posición del Presidente hacia esa eventual iniciativa.

Entre fuertes críticas al kirchnerismo por intentar “obstruir” al oficialismo, se muestra indignado por las amenazas de denuncias de inconstitucionalidad del capítulo de Ganancias, y le pide a la Justicia que rechace “in limine” cualquier planteo en ese sentido. Y admite que no espera que Cristina Kirchner y Alberto Fernández asistan al acto del Pacto de Mayo. Por último, posterga cualquier definición sobre el formato de una alianza o fusión con el PRO, aunque advierte que Milei está mejor posicionado. “Somos un poco el espacio político del futuro”, se jacta.

Consultado sobre las prioridades del Gobierno a partir de ahora señaló que "hemos demostrado que se puede tener institucionalidad, que se puede gobernar el Estado Nacional partiendo de un espacio que tiene un presidente y una minoría parlamentaria absoluta, sin tener un gobernador provincial del propio partido. Eso es un hito. El complejo normativo compuesto por la ley Bases, fundamentalmente las facultades delegadas por un año, y el DNU 70, permiten generar una transformación y desregulación del Estado que pueden transformar la Argentina. Cuando veía al presidente del Bloque de Unión por la Patria (Germán Martínez) cargarme con esa cajita que imitaba la que yo le llevé a (Martín) Menem, pensaba: ‘Qué iluso’. Esa cajita que él mostró permite generar una cantidad de transformaciones que todavía no se imaginan. Cuando el Presidente dice que es un hito, es porque él estaba esperando tener un instrumento que le permitiera operar la realidad del Estado", afirmó

¿Con estas leyes la gente va a sentir una mejora? ¿El Gobierno tiene las herramientas para eso? Al respecto, Francos aseguró que "todo es un proceso. Se demoraron seis meses en darnos esta ley. No con todos los instrumentos que pedimos, pero sí con una parte muy importante. Yo creo que hay elementos para hacerlo. ¿Cuándo le va a cambiar la vida a los argentinos? ¿Cuándo comienza a sentirse un bienestar económico que hoy no se tiene? Cuando la gente vaya al supermercado y vea que hay infinidad de ofertas con precios más bajos, que puede comprar, llenar el changuito. Eso es lo que percibe la gente común como sensación de mejora. Que se puede ir de vacaciones, todas las cosas que hacen al nivel y la calidad de vida. ¿Eso va a ser mañana? No", aseveró

"Yo no veo una situación de euforia. Sí una mirada positiva del mundo hacia la Argentina por lo que pasó. Y que se va a ir dando cada día en pasos. Por ejemplo, va a ir el presidente de YPF a hablar con Petronas, que está esperando el RIGI para avanzar en el proyecto de la planta de licuefacción. Y ahí empezaremos a conversar sobre cosas concretas, con normas que habilitan la posibilidad de inversión, a ver cuál es nuestra habilidad de gestionar la ley para avanzar en esas inversiones. Ahí se verá si somos eficientes o no", dijo.