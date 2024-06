Luego de quedar afuera, Chile emitió un comunicado oficial apuntando contra los arbitrajes | LosPrimerosTv

Chile y Canadá empataron 0 a 0, resultado que favoreció a los canadienses que se metieron en los cuartos de final. Tras el baldazo de agua fría de quedar eliminado en primera fase, desde la Federación de Fútbol de Chile lanzaron un comunicado reclamando por la polémica performance de Wilmar Roldán, árbitro principal del encuentro.

El cuestionamiento sobre la figura del juez colombiano nace luego del empate de ayer con los norteamericanos. Allí marcaron los errores garrafales que consideran que tuvo Roldán, sobre todo en la decisión de no expulsar a Bombito por un explícito codazo a Rodrigo Echeverría.

Mira el codazo que le pone Bombïto a Echeverria. Roldán NO lo amonestó, y NO fue ni siquiera al VAR.



Nos quieren sacar y no saben cómo.



