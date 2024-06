Un gobernador busca judicializar el Impuesto a las Ganancias: "Ha sido un error por parte del Gobierno" | LosPrimerosTv

El gobernador Ignacio Torres considera que el tributo no contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible, por lo que afecta directamente a trabajadores de distintos sectores de la provincia.

domingo 30 de junio de 2024

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó que judicializará el Impuesto a las Ganancias restituido tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal el jueves pasado en el Congreso.

“Ha sido un error por parte del Gobierno no haber contemplado las asimetría”, argumentó el funcionario chubutense sobre los costos de vida en la Patagonia y si bien consideró que la Ley Bases “fue una discusión coyuntural”, ahora “hay que discutir en serio, diciendo la verdad, identificando los cuyos de botella que atentan contra el desarrollo de la Argentina y trabajando desde todos los sectores: gremial, empresarial y todos los estados”.



Torres cuestiona que el tributo “no contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible” por lo que afecta directamente a trabajadores de distintos sectores de la provincia. Por eso, junto a su vice Gustavo Menna, abogado constitucionalista, investigará “si se puede crear un impuesto con la ratificación de una sola cámara sin que el Senado lo haya abalado”.



“Lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error”, criticó y denunció: “Hay muchas cosas que se modificaron en el Senado y no se contemplaron después”.

