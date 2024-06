Tiene 100 años, trabaja seis días a la semana y revela qué alimentación es la clave de su longevidad | LosPrimerosTv

Miriam Todd es de Nueva Jersey, trabaja casi toda la semana, conduce y hace las tareas del hogar; cuál es su secreto y el alimento que prefiere evitar.

domingo 30 de junio de 2024

Pese a que la mayoría de los seres humanos preferimos evitar hablar del envejecimiento y hacer lo posible para atrasarlo, es una etapa natural que todos atravesamos. Sin embargo, hay algunos que llegan a la vejez de la mejor manera y se convierten en un ejemplo a seguir, sobre todo cuando tienen un siglo de vida. En las últimas horas, una mujer de 100 años reveló el secreto de su longevidad y la noticia dio vuelta al mundo.

Se trata de Miriam Todd, una mujer de Nueva Jersey que trabaja seis días a la semana en el negocio de muebles que fundaron sus padres en 1929, conduce y hace las tareas de hogar. ¿El secreto? Seis alimentos que consume desde pequeña y uno que prefiere evitar.

En diálogo con Today, mencionó que uno de los factores es cómo encarar el día a día, sobre todo en la rutina de trabajo, el cual no considera como tal. “No puedo decir que estoy trabajando cuando disfruto lo que hago, así que me siento culpable si digo que estoy trabajando. No es para todos, pero a mí me funciona bien”, sostuvo.

Y siguió: “Mi madre era igual. De hecho, ella murió aquí en la oficina, sentada aquí haciendo su trabajo. Tenía más de 80 años y murió sentada en su escritorio. Entonces dije que si esa es la voluntad de Dios para mi vida, que así sea”. Pese a que la mayoría de las personas anhelan jubilarse al alcanzar la mayoría de edad, ella dijo que “nunca podría ser feliz si se quedara en casa”. Sin embargo, eso es solo una parte del resultado, ya que la alimentación cumple un rol fundamental.

Todd cultiva gran parte de los alimentos que consume en su jardín: tomates, morrones, pepinos, calabaza y zapallitos. Mientras que el único alimento enlatado que come es chucrut. Asimismo, evita los alimentos procesados y el alcohol.

Para que su alimentación sea la adecuada, se asegura que su plato sea “multicolor” y contenga verduras, y cuando quiere comer algo dulce, opta por un chocolate negro. “Intento comer bien, dormir bien y vivir bien”, señaló.

/LaNación