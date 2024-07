Continúa la polémica: Javier Milei volvió arremeter contra Lula da Silva | LosPrimerosTv

El presidente Javier Milei volvió a lanzar críticas contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien nuevamente acusó de "corrupto". En un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei también atacó al líder boliviano refiriéndose como "gran dinosaurio idiota".

Milei utilizó su red social para expresar su descontento con Lula, acusándolo de interferir en la campaña electoral argentina y de apoyar "la campaña más sucia de la historia" en favor de Sergio Massa, quien contó con colaboradores brasileños. "Se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)", escribió el mandatario argentino.

Además, Milei hizo referencia a un episodio en Bolivia que, según él, configuró un "autogolpe" orquestado por el presidente Luis Arce. Criticó duramente a la figura que llamó "perfecto idiota" por no aceptar su error y, en cambio, criticarlo a él. "Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista", añadió.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las…