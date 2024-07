Manuel Adorni: “No vamos a devaluar ni a corrernos del plan de Caputo” | LosPrimerosTv

El vocero presidencial respaldó este martes la dirección económica que está tomando el Gobierno Nacional. A su vez, confió en que el tipo de cambio se va a estabilizar en los próximos días y ratificó el rumbo del programa económico: "Vamos a seguir adelante, no importa lo que digan".

Ante el incremento de diferentes tipos de cambio del dólar, afirmó en conferencia de prensa: "no vamos a devaluar ni a corrernos del plan del ministro de Economía, Luis Caputo”.

“Cuando anunciamos déficit cero el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos nos creyeron, se terminó ajustando. Hoy lo que anunciamos fue la emisión cero en Argentina, y es probable que algunos que no creen entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de los que estaba”, argumentó.

🔴 "No vamos a devaluar": Adorni se refirió a la corrida cambiaria



El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre la corrida cambiaria y aseguró que no devaluarán. "No nos vamos a correr de lo que confió el ministro Caputo", señaló.



Qué más dijo 👇 https://t.co/zvdcbTmeZX pic.twitter.com/alNT27og6K