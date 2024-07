Citrus tucumano con complicaciones: fruta tirada y quintas abandonadas | LosPrimerosTv

El problema del citrus en la región parece estar lejos de la solución y la situación se agrava cada vez más. Pablo Padilla, presidente de Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, afirmó en radio LV 12 seriamente que el diagnóstico no es para nada alentador.

El empresario habló de una caída de las exportaciones, miles de hectáreas de cultivos que se han perdido, quintas abandonadas y fruta encaminada a la putrefacción.

"El diagnostico no es bueno. La exportación de fruta fresca va a tener una caída sensible. De las 250 mil toneladas que se exportaron el año pasado caeremos por debajo de las 150 mil si no es mayor la caída"

"En la producción industrial el valor de los derivados sigue cayendo y la verdad que la crisis se sigue profundizando"

"Hay quintas que se están abandonado y la fruta queda colgada de los árboles ya que el productor no tiene fondos para poder cosecharla. Incluso hay quintas que se están arrancando sin ser cosechadas directamente se está pasando la topadora y están desapareciendo"

"Se han perdido unas 7 mil hectáreas y hay unas 11 mil que están en abandono, parte de eso se está arrancando y la otra parte ni siquiera se está cultivando ni cosechando"

"La iniciativa la tiene que tener el sector privado, hubo algunos movimientos por parte de la provincia, también algunos que reaccionaron en contra y otros a favor. Claramente las políticas públicas tienen que ver, las condiciones macroeconómicas también, pero hay un problema de sobreproducción en este momento y capaz que una mala administración de los excedentes, que cuando son mal administrados entran en números rojos y quebranto"

"El sector azucarero está administrando sus excedentes a través de herramientas alternativas como producción de etanol o mayor exportación de azúcar crudo. En el limón eso no está pasando, hubo una propuesta de ley de la provincia que fue rechazada por parte del sector"

"Hay productores que no están pudiendo cosechar sus frutas, industrias muy complicadas porque no pueden vender o lo hacen por debajo de los costos y la verdad que el sector están en profunda crisis y con final incierto"