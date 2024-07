“Ser universitario hoy, protagonista de una universidad pública y reformista, es una condición privilegiada” | LosPrimerosTv

Lo dijo el Ing. Agr. José Ramón García, durante un acto en el que se incorporó su retrato a la Galería de Ex Rectores de la UNT.

miércoles 03 de julio de 2024

En una emotiva ceremonia realizada este miércoles al mediodía en el patio del Rectorado, se incorporó el retrato del Ing. Agr. José Ramón García a la Galería de Ex Rectores de la UNT, ubicada en la sala de sesiones del Honorable Consejo Superior (HCS). El evento fue encabezado por el rector, Ing. Sergio Pagani, y la vicerrectora, Dra. Mercedes Leal.

García saludó personalmente a los asistentes, entre quienes se encontraban decanos, ex decanos, funcionarios del gabinete universitario, familiares y amigos. La ceremonia incluyó una interpretación musical a cargo del director de la Orquesta Sinfónica de la UNT, M° Roberto Buffo, quien tocó “Sevilla”, de Albéniz y “Adiós Nonino”, de Ástor Piazzolla.

Después de entonar el Himno Nacional Argentino, se leyó la resolución N° 4273/2024, formalizando la incorporación del retrato del ex rector García a la galería. El texto de la resolución subraya la importancia de preservar la memoria histórica y reconocer las contribuciones significativas de los líderes de la universidad. García, quien fue rector entre 2018 y 2022, es recordado por su dedicación, liderazgo y visión, que dejaron una huella perdurable en la comunidad universitaria.

“Cuando uno analiza, con los años que tengo hoy, haber estado un poquito más de 50 años dentro de la vida universitaria y haber pasado desde auxiliar hasta llegar a ser profesor, decano, vicerrector y rector, me llena de orgullo. Siempre agradezco a Dios que me haya acompañado en este camino. Muchas veces no es planificada la trayectoria, porque las cosas se van dando, pero a medida que se daban las iba recibiendo. Le tengo que decir a Dios gracias por haberme acompañado en todo este tiempo”, subrayó García.

García reflexionó sobre su vida como ex rector: “Es la primera vez en 50 años que dejo la función y al día siguiente ya no tengo obligaciones. Pero la vida te recrea, y hay que seguir haciendo cosas, aunque siempre quedan algunos vacíos en tu trayectoria. Hoy trato de llenar esos vacíos con cosas que no he hecho”, señaló.

Agradeció a Dios y a la vida por contar con grandes amigos y mencionó a Sergio Pagani, con quien mantiene una amistad desde que ambos eran decanos. “Hoy, junto con un grupo de decanos de esa época, seguimos haciendo actividades sociales”, resaltó.

García recordó los desafíos de su gestión, especialmente durante la pandemia de 2019. “Fue un periodo complicado que acortó el mandato porque el país se paralizó, pero la universidad pudo reaccionar con clases virtuales y reuniones por Zoom del Consejo Superior, así que la universidad ha seguido funcionando”, comentó.

También destacó la gestión de su amigo Pagani, a quien definió como un gran gestor. “Creo que va a hacer crecer la universidad en muchas otras áreas que la UNT precisa”, aseguró.

En su discurso, García ponderó que los retratos de la galería de ex rectores “sintetizan el esfuerzo de muchas personas que han forjado a la universidad”. “La incorporación de esta fotografía es una constancia, una rúbrica del compromiso y una atención hacia el enorme grupo de personas que permitieron esto”, subrayó.

García concluyó: “Ser universitario hoy, protagonista de una universidad pública y reformista, es una condición privilegiada en una sociedad desgarrada por las asimetrías y la distribución desigual de las riquezas. Este honor me interpela profundamente como ciudadano libre, responsable y democrático”.

Finalmente, el Ing. Pagani resaltó la importancia del reconocimiento a García. “Es un merecido reconocimiento y homenaje de la universidad a su gestión, que ha sido muy positiva para nuestra universidad. Su trabajo nos ayuda y nos ayudó a gestionar también la universidad hoy. Así que hay una continuidad institucional en la que todos podemos aportar un granito de arena”, expresó.

Concluyó destacando la amistad que lo une a García: “Creo que es lo que más debemos valorar. Este es nuestro trabajo, que lo hacemos de la mejor manera posible, pero hay prioridades en la vida y la amistad, es una de ellas”.