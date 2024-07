Scaloni confirmó a Messi como titular ante Canadá | LosPrimerosTv

El entrenador de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa antes de la semifinal con Canadá y confirmó a Leo para el partido de mañana. "Sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas", soltó.

lunes 08 de julio de 2024

Lionel Scaloni brindó este lunes la conferencia de prensa previa a la semifinal de la Copa América 2024, donde la Selección Argentina enfrentará a Canadá en el MetLife Stadium y aseguró que Lionel Messi está en condiciones de jugar y será titular, luego de la lesión que lo tuvo en duda para el partidos de cuartos de final, donde igualmente jugó todo el encuentro.

Consultado por cómo acuerda Scaloni con el propio Messi si el capitán está o no para jugar, el DT no dejó dudas en la toma de decisión: "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas", comenzó Scaloni.

Y agregó: "Es una decisión muy fácil para mi, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil", replicando a las dudas que se generaron por su rendimiento en el partido de cuartos de final, ante Ecuador.