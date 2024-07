Victoria Villarruel no viaja a Tucumán | LosPrimerosTv

"Tengo entendido que pasa por un estado gripal", afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo al referirse sobre la ausencia de la vicepresidente para el 9 de Julio.

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, será la gran ausente en la firma del Acta de Mayo en Tucumán. Según confirmó el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, es por un problema de salud.

"Tengo entendido que está pasando por un estado gripal, tiene dificultades de salud y mañana tiene un día importante. No me confirmado pero tengo entendido que no va a poder venir", dijo el mandatario tucumano al ser consultado.