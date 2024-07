El discurso de Milei: dejar de lado los rencores por un futuro de grandeza | LosPrimerosTv

Cuáles fueron los puntos salientes del discurso con el que el Presidente cerró el acto de firma del pacto con los gobernadores.

martes 09 de julio de 2024

Estas son las frases salientes de la alocución del Presidente de la Nación, luego de la firma del pacto con los gobernadores, que tuvo lugar en la Casa Histórica de la Indepenencia.

- Hoy esa Argentina grande que alguna vez fuimos parece un sueño lejano después de un siglo de paulatina caída en la miseria, nos hemos olvidado como sociedad de nuestro pasado próspero.

- Quiero agradecer a todos los presentes por haberse congregado aquí en la Casa Histórica de nuestra Independencia después de décadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos han hecho cada vez más pobres. Hoy nos reunimos para renovar nuestros votos patrióticos y firmar lo que hemos llamado el Pacto de Mayo.

- A pesar de haber estado enfrentados en el pasado o de haber defendido ideas distintas, las que hoy suscribimos en este pacto tienen la generosidad de acudir a esta convocatoria, lo cual constituye un acto de grandeza y sin dudas de amor a la Patria. Están acudiendo al llamado que les hace el pueblo argentino, que nos escucha desde su casa y que el año pasado le exigió la dirigencia política un cambio profundo de dirección.

- Nosotros no miramos para atrás, no mantenemos rencores. Creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevar esas ideas a la realidad, no impugnar a al adversario por cuestiones personales, ni perseguirlo por pensar distinto, ni vivir en una inquisición permanente.

- Quienes han intentado e intentan cotidianamente boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente y saben -aunque no lo admitan- que ellos progresan a costa de que al conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor.

- Le daremos la bienvenida con brazos abiertos a todo hombre que sea capaz de redimirse y no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio que el país tan desesperadamente necesita, no importa de qué partido provenga, con quién haya estado, donde haya militado, ni qué haya hecho, siempre y cuando haya obrado dentro de la ley.

- Con la firma de este Acta de Mayo con representantes de todos los sectores de la política y de la sociedad, anunciamos el puntapié inicial del nuevo orden para nuestro país.

- Les decimos a todos los argentinos de bien que reclamaron un cambio de rumbo con su voto que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre, por eso firmamos este pacto.