Jaldo convocó a "todos los dirigentes políticos a trabajar por una patria mejor" | LosPrimerosTv

martes 09 de julio de 2024

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este martes la celebración por el Día de la Independencia. El mandatario provincial está presente en el Tedeum que se desarrolla en la Catedral de Tucumán.

Jaldo: “Este 9 de julio del 2024 va a quedar registrado en la historia y en el corazón de Argentina”

En Plaza Independencia se llevó a cabo el tradicional izamiento de la Bandera Nacional en el mástil central del paseo público, frente a Casa de Gobierno, en un acto que fue encabezado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, por el 9 de Julio, día en el que se conmemora el 208° aniversario de la independencia argentina.

En su discurso, el gobernador Jaldo, dijo: “queremos en este 9 de julio, fecha especial para los argentinos, pero fundamentalmente para los tucumanos. Fecha donde un 9 de julio de 1816, grupos de hombres y mujeres valientes de aquella época, muchos de ellos y ellas dieron la vida para que hoy nosotros podamos tener una patria, podamos tener una república, podamos ser libres. Y eso es lo que hoy estamos haciendo en esta Plaza Independencia. Eso es lo que está haciendo este pueblo tucumano. Este pueblo tucumano que ha tenido una participación activa en todo lo que ha significado la declaración de la independencia en la historia del país”.

Y sostuvo: “que venimos juntos, pueblo y gobierno, rindiendo homenaje a nuestros próceres, festejando esta fecha en nuestra provincia. Estos son los momentos donde tenemos que reasumir compromiso, porque rendir homenaje a los próceres y recordar la fecha, claro que es importante, pero yo diría que en los momentos que hoy vive nuestra patria es importante homenajear y recordar, pero no es suficiente. Es momento de asumir compromiso, es momento de trabajar unidos, es momento de que quienes tenemos responsabilidad institucional, nacional, provincial, municipal y comunal, dejar de lado las diferencias y trabajar por los problemas reales que hoy tiene nuestra sociedad, por los problemas que hoy tiene nuestra querida patria argentina. La patria no es de nadie en particular, la patria es de todos”.

“Tenemos la obligación de defenderla y mantenerla, pero también tenemos que trabajar por estos niños, por estas generaciones que no hay duda que tienen una vida por transitar y tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro mucho mejor que el que hoy tenemos nosotros. Le tenemos que dejar una patria mucho mejor que la que hoy tenemos nosotros” y añadió: “ustedes fíjense cómo la Argentina de a poquito, porque nada se hace de la noche a la mañana, de a poquito se está empezando a cambiar, cambiar actitudes, cambiar mentalidades y mirar para adelante”.

También dijo: “Anoche, en la Casa Histórica de Tucumán, donde se han reunido los congresales que han venido de diferentes puntos del país a caballo, a lomo de mula, en carretas, demorando dos y tres meses para llegar a Tucumán y declarar la independencia” y aseveró: “Nosotros también ayer, siendo la capital simbólica de la República Argentina, hemos tenido la visita del presidente de la Nación –Javier Milei-, pero además hemos tenido la visita de los gobernadores de la República Argentina. 18 gobernadores con quienes hemos firmado un acuerdo y un pacto que tiene que ver con empezar a solucionar definitivamente los problemas de nuestra patria. Con la firma del presidente y de la mayoría de los gobernadores de la República Argentina, hemos marcado anoche un antes y un después, como los congresales lo hicieron en el año 1816”.

“Este 9 de julio del 2024 va a quedar registrado en el corazón y en la historia de nuestra República Argentina. Y una vez más, Tucumán fue el centro. Una vez más, Tucumán fue la convocante. Una vez más, desde Tucumán, vamos a trabajar juntos, dejando las diferencias de lados, diferencias personales y políticas, porque eso es lo que hoy nos exige y nos pide nuestra patria, nos pide nuestra gente. Y en este 9 de julio, hoy, este Gobierno provincial reasume el compromiso público de trabajar y convocar a todos los sectores políticos de la provincia de Tucumán para que juntos trabajemos para llevar a la querida provincia de Tucumán adelante. Están convocados a todos los dirigentes de los diferentes espacios políticos a trabajar por un Tucumán y por una patria mejor”, concluyó.

