Caso Loan: la hija de Laudelina acusó a la Policía de Corrientes y admitió que su madre fue amenazada | LosPrimerosTv

Macarena no cree en la teoría del accidente y está convencida de que a Loan "se lo llevaron". Además, sostuvo que "toda la Policía de Corrientes está implicada en la desaparición".

martes 09 de julio de 2024

Macarena, hija de Laudelina, habló este mediodía con TN y expresó su preocupación por su madre, quien está detenida en Ezeiza como una de las principales sospechosas de la desaparición del niño de cinco años. "Tengo mucho miedo", afirmó, describiendo su estado emocional.

La joven manifestó que su madre no ha podido recibir la asistencia de la abogada que le envió. "Estoy muy preocupada porque no le llega la abogada a mi mamá. Yo le mandé una al penal y no la dejan entrar. Tampoco me puedo comunicar telefónicamente con ella", indicó.

Macarena no quiere que su madre tenga un defensor oficial y comentó que José Codazzi, quien inicialmente se presentó como abogado oficial del estado de Laudelina Peña, ya no la defenderá.

Macarena, la hija de Laudelina: "A mi mamá la amenazaron. El abogado Codazzi le dijo a mi mamá que tenía que decir que fue un accidente. Yo no vi ningún accidente. Yo creo que a Loan se lo llevaron y que toda la policía de Corrientes está involucrada" pic.twitter.com/HsGxwhOT6s — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 9, 2024

“El abogado (Codazzi) me dijo que habían encontrado una llamada de 20 minutos y que era muy comprometedora. A mí me dio mucho miedo. Sé que no tengo nada que ver, pero a mi mamá le dijo que nadie le iba a creer que había encontrado una zapatilla. Fue muy insistente. Tuvimos mucho miedo”, relató Macarena.

También mencionó que su madre ya estaba amenazada cuando fue a declarar junto a su anterior abogado. “Él le dijo que se tenía que adelantar a que (Patricia) Bullrich la detuviera. Yo estuve presente, por eso estoy tan segura de lo que estoy diciendo”, agregó.

Macarena declaró recientemente ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en Goya, detallando cómo su madre fue presuntamente sobornada y amenazada para respaldar la versión del accidente.

Según ella, un grupo desconocido ofreció a Laudelina una casa, un auto y una moto a cambio de declarar falsamente que Loan había sido atropellado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exoficial de la Armada Carlos Pérez.