La Justicia ordenó prisión preventiva por 90 días para Javier “Chucky” Casanova, acusado de haber participado en un violento tiroteo ocurrido el domingo pasado a la salida de una fiesta en Tafí Viejo. La medida fue dispuesta luego de que se le imputaran los delitos de abuso de armas, portación de arma de guerra sin autorización legal y tenencia ilegal de arma de guerra.

Según la hipótesis fiscal, Casanova habría protagonizado un intercambio de disparos con Facundo Ale, en el marco de una fiesta electrónica realizada en el salón La Floresta, ubicado sobre la ruta 9, kilómetro 1.301. El enfrentamiento, que no dejó heridos, se habría desencadenado cerca de las 12:10, cuando Casanova advirtió la presencia de Ale en el lugar y se habría acercado armado con una pistola calibre 11 milímetros.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo del fiscal Mariano Fernández, con el acompañamiento de los auxiliares Jimena Castro y Gonzalo Guerra. Durante la audiencia se formalizó la acusación contra Casanova y se expusieron las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas el secuestro del arma presuntamente utilizada, hallada en su domicilio cuatro días después del incidente.

Operativo y detención

Durante las primeras horas del jueves 25 de septiembre se desplegó un importante operativo en el barrio Oeste II de Tafí Viejo. Participaron móviles de la Unidad Regional Norte, del Grupo CERO y del GEAM, con el objetivo de encontrar elementos que permitieran esclarecer el hecho. En el procedimiento se secuestraron armas de fuego (algunas de guerra), marihuana, cocaína y se concretó la detención de Casanova, quien ya contaba con una orden judicial en su contra.

Argumentos del Ministerio Público y la defensa

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar que el imputado podría entorpecer la investigación, fugarse o ejercer presión sobre los testigos. La jueza Soledad Hernández hizo lugar al pedido y ordenó el traslado de Casanova a un establecimiento penitenciario —Villa Urquiza o Benjamín Paz— según disponibilidad.

Por su parte, el abogado defensor Facundo Herrera negó la participación de su cliente en el tiroteo y aseguró que ni siquiera estuvo presente en la fiesta. También cuestionó el procedimiento que derivó en el secuestro del arma y pidió la nulidad del informe pericial balístico. Al mismo tiempo solicitó medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Ambas peticiones fueron rechazadas por la magistrada.

Tras la resolución, Herrera adelantó que impugnará la sentencia por considerar que la medida de coerción es excesiva. “Queremos colaborar con la investigación. Esto se va a caer por su propio peso, porque la verdad es una sola. No había motivos ni siquiera para allanar el domicilio, ya que Casanova no se encontraba en el lugar de los hechos”, sostuvo en declaraciones a LA GACETA.

El caso de Facundo Ale

Mientras tanto, los abogados de Facundo Ale, Agustín Monteros y Ricardo Fanlo, indicaron que su defendido se presentará ante la Justicia en los próximos días, una vez que se garantice su seguridad en el lugar de detención. Monteros señaló que Ale actuó en defensa propia: “Él se estaba retirando solo de la fiesta, y cuando iba a subirse a su auto, ‘Chucky’ y otras personas comenzaron a dispararle. Facundo respondió los disparos con su arma”.

Durante el allanamiento en el domicilio ubicado en avenida Mate de Luna al 2.000, donde reside el padre de Facundo, el conocido Ángel “Mono” Ale, la policía secuestró siete escopetas de caza y una carabina, todas registradas a nombre de la esposa y la exesposa del dueño de casa. “No encontraron armas de empuñadura como las que estaban buscando”, aclaró el letrado.

La causa sigue en plena etapa investigativa, mientras la Fiscalía avanza en la reconstrucción de los hechos y espera la declaración formal de Facundo Ale, que hasta el momento permanece en libertad.