Luego de los múltiples allanamientos llevados a cabo, el último jueves, por la investigación de un tiroteo ocurrido en La Foresta, “Chucky” fue señalado como uno de los responsables, aprehendido y alojado en la Comisaría Tafí Viejo Centro.

En la mañana del sábado, el imputado fue trasladado a la penitenciaría recientemente construida e inaugurada. Al respecto, habló el comisario inspector Gustavo Cabrera, jefe de Zona 3 de la Unidad Regional Norte (URN): “Javier ‘Chucky´ Casanova es un delincuente que tiene un historial delictivo muy importante. El día de ayer, en la audiencia de formulación de cargos, se dispuso la prisión preventiva del mismo, por 90 días, y siguiendo las órdenes de las autoridades judiciales, en la fecha lo estamos trasladando para que sea alojado y cumpla la medida en el penal de Benjamín Paz”

“Se realizaron todas las diligencias pertinentes para que el mismo sea recepcionado, hoy, en la unidad penitenciaria. Para ello, se montó un operativo de gran magnitud con Guardia de Infantería, División Patrulla Motorizada de Tafí Viejo y personal de la misma comisaría donde permanecía aprehendido” manifestó el jefe policial.

Por otro lado, Cabrera enfatizó que la pesquisa se encuentra en una etapa inicial y las tareas policiales continúan incansablemente: “Hay otras personas con pedido de detención que no fueron encontradas en el momento de realizarse los allanamientos y estamos profundizando para dar con ellos y ponerlos a disposición de la justicia”