En el marco de una serie de allanamientos realizados este miércoles en busca de esclarecer un robo, los efectivos de la Comisaría Tercera aprehendieron a dos personas reincidentes en el narcomenudeo y secuestraron envoltorios de marihuana que estaban listos para su comercialización en una vivienda del barrio Juan XXIII conocido como “La Bombilla”.

“Estamos acompañando las medidas judiciales que surgen de las investigaciones de hechos delictivos que se realizan en las distintas dependencias con exitosos resultados en allanamientos solicitados a la Justicia por narcomenudeo en aplicación de la Ley N° 9.188”, puntualizó Manuel Orellana, segundo Jefe de la Unidad Regional Capital.

“En una de las viviendas allanadas, ubicada en calle Manuel Alberti al 1.300, en el barrio Juan XXIII conocido como “La Bombilla”, se secuestraron picadura de marihuana lista para su comercialización, los teléfonos celulares de las personas que residen en la vivienda y dinero en efectivo. Las dos personas mayores de edad que fueron aprehendidas son reincidentes en este tipo de delitos”, detalló César Albarracín, jefe de la Comisaría Tercera, quien agregó que los secuestros y aprehensiones de un hombre de 30 años, y una mujer, de 28, se concretaron con la intervención de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) y del equipo especializado de la Digedrop por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

“Teniendo en cuenta los secuestros obtenidos y el fraccionamiento de la sustancia prohibida estaríamos ante la presencia de un caso de narcomenudeo”, concluyó Albarracín, quien señaló que una de las personas aprehendidas ya tenía un arresto domicilio por una causa de venta de drogas al menudeo. /Comunicación Tucumán