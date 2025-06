El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se pronunció este viernes sobre el incidente que sufrió en La Cocha, donde fue víctima del robo de su celular tras ser saludado por una mujer. En diálogo con la prensa, el mandatario señaló que el caso está en manos de la Justicia y explicó que su estilo de gestión implica un contacto cercano con la ciudadanía: "Camino entre la gente, abrazo y me saco fotos. Claro que estamos expuestos".

Asimismo, Jaldo no descartó que el robo pueda estar inducido y vinculó el hecho con las decisiones que ha tomado durante su gobierno, las cuales, a su juicio, han afectado intereses que antes nadie se animó a confrontar. En este sentido, recordó que ha sido víctima de otros episodios relacionados con el uso indebido de su identidad, como el robo de líneas telefónicas, hackeos y amenazas de muerte.

Respecto a las acciones del Ejecutivo contra la inseguridad, el gobernador destacó los resultados obtenidos en materia de lucha contra el narcomenudeo: "Tenemos casi 30 condenados en un año y ocho meses. Este año ya secuestramos droga por un volumen equivalente al de todo 2024. Estamos tocando intereses". Además, afirmó que no piensa cambiar el rumbo de su gestión y anunció que ha ordenado profundizar los operativos de seguridad.

En relación a la mujer involucrada en el robo, Jaldo informó que se presentó ante la policía para devolver el teléfono, alegando que lo había encontrado y que alguien se lo había dado, aunque negó haber cometido el hurto. El gobernador señaló que cuentan con pruebas que indican que la mujer no actuó sola.

Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con la cercanía hacia la población y la presencia activa del Estado en el territorio, criticando la comunicación virtual como único canal de gestión: "Voy a seguir recorriendo la provincia, como lo hice ayer en Tafí del Valle y en Trancas. La gente necesita un Estado presente, no gobernantes que solo se expresan por redes sociales. Con Twitter no se consigue trabajo ni se soluciona la vida de nadie".

Jaldo concluyó solicitando que la investigación continúe bajo la órbita judicial y expresó confianza en que la verdad saldrá a la luz: "Si hay alguien detrás de este hecho, se va a saber. Yo no me voy a esconder ni a retroceder. A mí no me van a asustar".