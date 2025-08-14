En las últimas horas, se han registrado tensos incidentes en la localidad de Yerba Buena, donde la interacción entre agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y repartidores de la plataforma PedidosYa ha suscitado una serie de denuncias y reacciones por parte de los trabajadores.

Los hechos se desencadenaron cuando, según el relato de testigos, un repartidor fue perseguido y reducido por los agentes municipales tras presuntamente haber cruzado una luz roja en su motocicleta. Los repartidores que se encontraban en el lugar han argumentado que la reacción de los agentes fue desproporcionada, calificando el uso de la fuerza como un abuso de autoridad. Aseguran haber sido testigos de agresiones tanto físicas como verbales hacia su compañero, quien quedó tendido en el suelo mientras otros motociclistas intentaban interceder.

Representantes del gremio de PedidosYa han emitido un comunicado expresando su rechazo ante lo que consideran un abuso por parte de la GUM. En su declaración, describen la situación como "inadmisible" y sugieren que, de no recibir una respuesta adecuada, podrían convocar a una movilización en protesta por el uso violento de la fuerza contra sus afiliados. En las grabaciones que circulan a través de diversas plataformas, se puede ver al joven repartidor en el suelo, así como los forcejeos que se producen entre él, los agentes y otros repartidores que intentaron ayudarlo.

Los testigos afirman que se produjeron golpes de puño y patadas, y que el propietario de la motocicleta fue detenido y presentado con lesiones visibles.

La respuesta del Municipio de Yerba Buena