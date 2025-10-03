Tras varios días de búsqueda, Facundo Ale, señalado por su presunta participación en un tiroteo después de una fiesta en Tafí Viejo, se entregó en un cañaveral próximo al límite con la provincia de Santiago del Estero. La entrega se concretó luego de un breve intercambio entre su padre, Ángel “El Mono” Ale, y efectivos policiales, en el que se negociaron las garantías de seguridad reclamadas por la familia; según el abogado defensor, el joven no presentaba heridas y el procedimiento se llevó a cabo sin incidentes mayores.

La negociación permitió acordar medidas de protección tanto para él como para su entorno familiar, en el marco de la investigación fiscal que ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por datos sobre su paradero. La causa continúa bajo instrucción de la Fiscalía, que deberá avanzar con las pericias y declarar al detenido para esclarecer su posible vinculación con el hecho ocurrido en Tafí Viejo.