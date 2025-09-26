El procedimiento se registró en la mañana de este viernes en circunstancias que efectivos de la Comisaría Santa Ana realizaban recorridos por la mencionada ruta. Allí, fueron alertados por vecinos y gente que circulaba por el lugar que, en la intersección con avenida Sarmiento, se encontraba un hombre (de quien brindaron descripciones) exigiendo dinero a quienes pasaban por allí y, si se negaban a dárselo, los agredía, trataba de causar daños en los vehículos y los amenazaba.

Cuando el móvil policial llegó al lugar, efectivamente, advirtieron al presencia del sospechoso, quien fue reducido y trasladado hacia la comisaría. Una vez en la sede policial procedieron a verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) el cual arrojó que esta persona tenía una causa pendiente con la Justicia por lo que se procedió a aprehenderlo y comunicar lo acontecido al órgano judicial competente que avaló el procedimiento de los empleados policiales. /Comunicación Tucumán