“Trapito” detenido tras agredir y amenazar a automovilistas
Se trata de un hombre de 34 años que, además de agredir a los automovilistas que transitaban por la ruta nacional 38 a la altura de avenida Sarmiento, tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo.
El procedimiento se registró en la mañana de este viernes en circunstancias que efectivos de la Comisaría Santa Ana realizaban recorridos por la mencionada ruta. Allí, fueron alertados por vecinos y gente que circulaba por el lugar que, en la intersección con avenida Sarmiento, se encontraba un hombre (de quien brindaron descripciones) exigiendo dinero a quienes pasaban por allí y, si se negaban a dárselo, los agredía, trataba de causar daños en los vehículos y los amenazaba.
Cuando el móvil policial llegó al lugar, efectivamente, advirtieron al presencia del sospechoso, quien fue reducido y trasladado hacia la comisaría. Una vez en la sede policial procedieron a verificar sus datos a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) el cual arrojó que esta persona tenía una causa pendiente con la Justicia por lo que se procedió a aprehenderlo y comunicar lo acontecido al órgano judicial competente que avaló el procedimiento de los empleados policiales. /Comunicación Tucumán