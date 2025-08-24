En el marco del operativo “Tribuna Segura”, la Policía detuvo a un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por una causa de participación criminal en el delito de robo agravado.

Agentes pertenecientes al I Distrito Urbano, abocados a la seguridad y la prevención en las inmediaciones del estadio de fútbol José Fierro, procedieron a realizar la correspondiente verificación de los datos filiatorios del imputado. Al verificar, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), detectaron que, sobre esta persona, pesaba una orden de captura y detención.

El involucrado, de 47 años, fue trasladado hacia la Comisaría Quinta donde fue puesto a disposición de la Justicia que avaló el procedimiento policial.