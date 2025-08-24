“Tribuna Segura”: atrapan a un prófugo cuando intentaba ingresar al estadio de Atlético
Sobre el hombre pesaba una orden de captura por una causa de participación criminal en el delito de robo agravado.
En el marco del operativo “Tribuna Segura”, la Policía detuvo a un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por una causa de participación criminal en el delito de robo agravado.
Agentes pertenecientes al I Distrito Urbano, abocados a la seguridad y la prevención en las inmediaciones del estadio de fútbol José Fierro, procedieron a realizar la correspondiente verificación de los datos filiatorios del imputado. Al verificar, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), detectaron que, sobre esta persona, pesaba una orden de captura y detención.
El involucrado, de 47 años, fue trasladado hacia la Comisaría Quinta donde fue puesto a disposición de la Justicia que avaló el procedimiento policial.