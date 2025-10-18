Un fuerte operativo policial se desplegó esta mañana en el acceso norte a San Miguel de Tucumán tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a la vera de la ruta 9. El hecho, que está siendo investigado como un posible homicidio, obligó a cortar totalmente el tránsito en la zona mientras se realizaban las primeras pericias.

Hasta el momento no se dieron a conocer datos sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos. Las autoridades mantienen las tareas de investigación y piden a la comunidad evitar la zona para no entorpecer el trabajo de los equipos forenses.

Según informaron fuentes policiales, el lugar fue rápidamente acordonado y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal (MPF). Personal de Criminalística y la división Homicidios trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte y si hubo participación de terceros.

Debido al operativo, el tránsito se encuentra interrumpido en ambos sentidos, y los automovilistas deben utilizar vías alternativas hasta nuevo aviso. Agentes de la Policía Vial se encuentran en el lugar orientando a los conductores y garantizando la seguridad del área.