Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado 25 de octubre en la Ruta Nacional 38, a la altura del barrio Hipotecario de Arcadia, dejó daños materiales pero ningún herido. El hecho fue reportado por la comisaría de Arcadia, dependiente de la Unidad Regional Sur.

Según el informe policial, el siniestro se produjo alrededor de las 6:00, cuando un automóvil Volkswagen Polo, conducido por Arturo Antonio Romano, domiciliado en Concepción, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un camión Mercedes-Benz que circulaba en el mismo sentido (de norte a sur), conducido por Rubén Darío Soria, vecino del barrio Sanatorio de Aguilares.

De acuerdo con el parte oficial, Romano presentaba signos de estar alcoholizado al momento del accidente. A pesar del impacto, ambos conductores resultaron ilesos y manifestaron que no requerían atención médica.

En el lugar intervino personal de la comisaría de Arcadia, bajo la supervisión del subcomisario Ezequiel González y el oficial principal Fernando González, segundo jefe de la dependencia. El informe fue elaborado por el sargento primero Luis Lazarte. /Noticias del Interior