Este domingo, un grave accidente laboral tuvo lugar en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de San Lorenzo, ubicada a aproximadamente 23 kilómetros de Rosario. En el incidente, cuatro obreros perdieron la vida mientras realizaban tareas de construcción en un edificio en altura. Los trabajadores, que eran oriundos de Villa Ocampo, se encontraban en el interior de un montacargas cuando este cayó desde el noveno piso del edificio en construcción.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía en una obra situada en la calle San Carlos al 1000. Según los informes, los obreros estaban llevando a cabo trabajos de albañilería y, al intentar regresar a la planta baja, un cable tensor del montacargas se rompió, provocando el desplome del elevador. Las consecuencias del accidente fueron trágicas: tres de los trabajadores fallecieron en el acto, mientras que un cuarto obrero fue trasladado de urgencia al hospital, donde, lamentablemente, murió en el camino.

El quinto obrero, quien logró sobrevivir al accidente, fue llevado en estado grave al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permanece internado. Los Bomberos Zapadores de Santa Fe fueron los encargados de realizar el rescate de las víctimas del accidente. La tragedia ha generado una profunda conmoción en la comunidad local, y se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y las circunstancias que llevaron a la falla del sistema de elevación.

Las autoridades pertinentes han expresado su compromiso de esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad en los lugares de trabajo.