Durante el mediodía de este martes, el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, junto al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo, y el director de Bienestar Policial y Penitenciario, Héctor Gómez Nacusse, se reunieron con los responsables de dos importantes empresas tucumanas para la firma de acuerdos en beneficio del personal de la Fuerza.

“Para nosotros es muy importante darle bienestar y tranquilidad tanto a los policías como a la gente del Servicio Penitenciario, además, este beneficio no solo viene para los grupos de trabajo sino también para las familias” expresó Gustavo Vizcarra.

Por su parte, Héctor Gómez Nacusse explicó: “Hemos firmado con las empresas que son líderes en gastronomía y en eventos en la provincia, como son Quinta El Pacará, con varios salones de fiesta, tanto en Capital como en la ciudad de Tafí Viejo, en los cuales nos ofrecen importantes descuentos. En paralelo con el restaurant Therapy Café y Restó, de calle 24 de Septiembre al 800, que tiene un descuento del 15% para las consumiciones que se hagan en el mismo”.

Matías Ávila, gerente de El Pacará relató: “El beneficio para la Policía y el Servicio Penitenciario es del 10% sobre el valor de la tarjeta. Estamos muy contentos y lo importante es asumir este compromiso con la sociedad, no tenemos duda de que van a ser beneficiadas muchas personas”.

“Las acciones de promoción, descuentos y demás actividades sociales vienen a complementar nuestro objetivo principal, nos encargamos de dar apoyo al personal a lo largo de toda su etapa laboral, en cualquier situación de conflicto que el mismo pueda tener, tanto en su ámbito de salud física como salud mental y también asesoramiento jurídico” finalizó Gómez Nacusse.

Cabe destacar que la Dirección de Bienestar ofrece atención psicológica gratuita de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en las instalaciones de la Subjefatura de Policía (calle Chile 1801) para todo el personal. /Comunicación Tucumán