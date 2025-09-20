Agresión en la Ruta 9: aprehenden a un hombre ebrio tras un llamado al 911
Ante un llamado al Sistema de Emergencias, los efectivos de la Comisaría Los Nogales intervinieron rápidamente en una situación de violencia de género.
El hecho sucedió en la ruta nacional N° 9, altura 1.300 km, donde una mujer era golpeada y amenazada por un joven, quien se encontraba en un aparente estado de ebriedad. Por ello, fue rápidamente reducido y aprehendido. La víctima de 24 años, en tanto, fue asistida por lesiones y luego radicó la denuncia.
Al intervenir, las autoridades de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y de Género avalaron el arresto del agresor, de 28 años, por una causa abierta por violencia de género. En la medida colaboraron personal de las Comisarías Villa Mariano Moreno y El Cadillal.
El accionar policial fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Norte, Comisario General Gustavo Beltrán.