El hecho sucedió en la ruta nacional N° 9, altura 1.300 km, donde una mujer era golpeada y amenazada por un joven, quien se encontraba en un aparente estado de ebriedad. Por ello, fue rápidamente reducido y aprehendido. La víctima de 24 años, en tanto, fue asistida por lesiones y luego radicó la denuncia.

Al intervenir, las autoridades de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y de Género avalaron el arresto del agresor, de 28 años, por una causa abierta por violencia de género. En la medida colaboraron personal de las Comisarías Villa Mariano Moreno y El Cadillal.

El accionar policial fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Norte, Comisario General Gustavo Beltrán.