El titular de la cartera de Seguridad de Tucumán, Agüero Gamboa, brindó detalles sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad durante la llegada de los simpatizantes visitantes a la provincia. "Desde el puesto fronterizo de Las Cejas, los colectivos fueron escoltados por la Policía de Tucumán hasta la capital", explicó el ministro.

En ese mismo puesto de control, el personal de la Unidad Regional Este realizó un importante operativo, donde se secuestraron diversos elementos prohibidos, incluyendo bebidas alcohólicas en botellas de vidrio y cartón, armas blancas y objetos contundentes que podrían ser utilizados como proyectiles. "Todos estos artículos fueron requisados en el lugar", destacó Agüero Gamboa.

Una vez establecida la cápsula de seguridad, los vehículos fueron trasladados al denominado Pasaje Atlético, donde los simpatizantes de Rosario Central comenzaron a ingresar al estadio. Este proceso se llevó a cabo a través de cinco anillos de seguridad dispuestos por la fuerza policial. "Uno a uno, sin gorra y con entrada en mano, comenzaron a ingresar al estadio sin inconvenientes", precisó el ministro.

El partido se desarrolló con normalidad, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el operativo de seguridad. Se implementaron zonas de separación entre ambas parcialidades y se aplicaron medidas preventivas específicas, considerando los antecedentes de violencia asociados a algunos sectores de la hinchada visitante. "La salida también fue rápida y ordenada", enfatizó el funcionario.

No obstante, Agüero Gamboa confirmó que se produjo una situación aislada cuando tres colectivos se detuvieron y algunos pasajeros descendieron sin autorización. "No sabemos cuál fue la intención de estas personas. Debían permanecer en los vehículos y continuar su viaje hacia su provincia", manifestó. Ante esta situación, la Policía de Tucumán, con la intervención de sus cinco grupos de infantería, actuó de manera rápida, logrando restablecer el orden en aproximadamente diez minutos. "Estas personas arrojaron piedras hacia el personal policial, que se vio obligado a realizar disparos disuasivos para garantizar el reembarque", sostuvo el ministro.

Agüero Gamboa aseguró que los colectivos fueron escoltados nuevamente hasta el puesto de Las Cejas y que no se registraron más incidentes durante el trayecto. "Quiero dejar en claro que no hubo enfrentamientos entre las hinchadas de Atlético Tucumán y Rosario Central", afirmó con firmeza.

Por último, indicó que se secuestraron pequeñas dosis de estupefacientes y se dio intervención a la Justicia. "También queremos dejar en claro que aquí no se permitirá que las hinchadas actúen al margen de la ley", concluyó, reafirmando el compromiso del gobierno provincial con la seguridad en los eventos deportivos.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Agüero Gamboa también se refirió a los próximos partidos que tendrá atlético y confirmó la predisposición de la provincia para seguir recibiendo hinchas visitantes y dijo que dependerá de la decisión del club. “La policía de Tucumán está en condiciones y preparada. Tiene el equipamiento y, obviamente, van a regirse las normas de seguridad y los anillos de seguridad que la policía de Tucumán va a establecer para que sea un verdadero espectáculo deportivo” finalizó.