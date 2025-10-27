Aguilares: el informe preliminar indica que el contador habría muerto por estrangulamiento

El Ministerio Fiscal informó los avances en la investigación por el hallazgo sin vida de José Antonio Romano, el contador de 52 años encontrado dentro de un freezer el domingo pasado en su domicilio de la ciudad de Aguilares.

Esta tarde se conoció el informe preliminar de la autopsia, que señala que la causa de muerte podría ser por estrangulamiento, ya que el cuerpo presentaba marcas compatibles con estrangulamiento mecánico y una herida profunda en la zona del cuello.

El fiscal Miguel Varela, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, confirmó que el cadáver no estaba desmembrado, como se creyó inicialmente. “El cuerpo se encontraba entero y había sido introducido de esa forma al freezer”, precisó.

De acuerdo con las estimaciones de los peritos, el deceso se habría producido entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo.

Por otra parte, Varela informó que este martes se realizará la inspección de la camioneta de la víctima, que había sido encontrada en el barrio Villa Nueva, mientras que la investigación continúa con la toma de declaraciones a personas del entorno del contador y el análisis de registros fílmicos obtenidos en la zona.