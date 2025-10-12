Incendio en chatarrería de Lastenia: intervención de Bomberos y 911 para controlar un foco de grandes dimensiones

Un incendio de importantes proporciones se registró este domingo cerca del mediodía en la intersección de Mendoza Sur y la ex ruta 9, en la localidad de Lastenia, departamento de Cruz Alta, provincia de Tucumán. El foco ígneo se originó dentro de una chatarrería, lo que generó preocupación entre los vecinos y demandó una rápida intervención del Sistema Integrado de Emergencias 911 y de varias dotaciones de bomberos.

La alerta ingresó a las 11:56, cuando una vecina se comunicó con el servicio de emergencias para informar el inicio del fuego. La notificación fue derivada a distintas reparticiones, entre ellas la red de emergencia de Banda del Río Salí y Defensa Civil, que coordinaron la respuesta inicial.

Según el reporte policial preliminar, el siniestro habría comenzado por la quema de pastizales en las inmediaciones, que luego se propagó hasta alcanzar los residuos metálicos y otros materiales acumulados en el predio de la chatarrería. La presencia de materiales combustibles y la acumulación de residuos complicaron las labores de contención.

Ante la magnitud del incendio, se desplazaron múltiples unidades de bomberos y se solicitó refuerzo de personal de otras jurisdicciones para colaborar en las tareas de control y extinción. Las labores incluyeron la prevención de reavivamientos y el enfriamiento de pilas de chatarra, labores que requirieron tiempo y logística especializada.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán, lo que aumentó la alarma entre los residentes de la zona. Hasta el momento de los primeros reportes, no se registraron víctimas ni heridos; sin embargo, las autoridades señalaron que las pérdidas materiales podrían ser considerables dado el alcance del siniestro y el tipo de materiales afectados.

Durante la tarde, las brigadas continuaban trabajando en el lugar con el objetivo de sofocar completamente los focos activos y evitar la propagación a sectores aledaños. Asimismo, equipos de seguridad y peritos se abocaban a determinar con precisión las causas del incendio, en particular la posible relación entre la quema de pastizales y la ignición de residuos dentro del predio.

Las autoridades locales recomendaron a la población evitar el tránsito por la zona mientras duren las tareas de emergencia y, en caso de sentir olor a humo o sufrir molestias respiratorias, permanecer en espacios ventilados y comunicarse con los servicios de salud si fuera necesario. Se aguardan informes oficiales con el balance final de daños y la conclusión de la investigación sobre el origen del siniestro.