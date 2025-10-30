La Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo cinco allanamientos durante la tarde, con resultados que las autoridades calificaron como “altamente positivos”. El comisario mayor Rufino Medina informó que las intervenciones se realizaron en tres inmuebles de la zona Capital y dos en Alderetes; en el barrio Progreso se secuestraron cerca de 200 bochitas de cocaína, dinero en efectivo y en la zona del Corte también se detectó sustancia estupefaciente.

"En la fecha, en horas de la tarde, esta Dirección de Drogas Peligrosas tuvo un arduo trabajo", afirmó Medina, quien precisó el alcance de la operación. En los allanamientos de la Capital se incautó además cocaína, dos tumberas, un revólver y dinero en efectivo, y fueron aprehendidas cinco personas. Medina destacó que en el inmueble del barrio Progreso, "en el momento de la irrupción policial, se dieron a la fuga por los techos", circunstancia que complica la detención de todos los involucrados y que será materia de investigación complementaria.

El comisario inspector Miguel Álvarez, director de la DIDROP Este, explicó que los procedimientos se ordenaron por la UFINAR a partir de denuncias anónimas que luego se judicializaron. "Este fue un allanamiento dispuesto por la UFINAR, dando un resultado positivo", señaló Álvarez, quien confirmó la incautación de sustancias en ambos domicilios, tanto en el Corte como en el barrio Progreso.

Álvarez precisó el volumen de lo secuestrado: "Entre los dos domicilios, 210 envoltorios de cocaína, en total, y una piedra de 9 gramos". Además agradeció la colaboración de la Unidad Regional Este y de la Motorizada, unidades que participaron en las tareas de irrupción y custodia durante los operativos.