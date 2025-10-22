La familia de Emiliano Evans, un joven estudiante universitario, solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Emiliano fue visto por última vez el 15 de octubre de 2025 en las Ruinas de Quilmes, en Tucumán, y habría manifestado su intención de dirigirse hacia Cafayate, provincia de Salta.

Según relató su hermano Irwyn Evans, Emiliano estuvo desaparecido por primera vez el 3 de octubre en Bariloche, adonde había viajado junto a compañeros de la facultad. «Vivía en El Bolsón y fue a Bariloche con su gata. Como no podía quedarse, decidió irse. Un hombre contó que lo llevó hasta las afueras de Bariloche, hacia Neuquén», explicó.

La búsqueda se extendió rápidamente a nivel nacional. «Supimos que estuvo en Catriel, al norte de Río Negro, y luego recibimos un mensaje desde San Clemente, Catamarca, de un joven que aseguró haber hablado con él, cuando Emiliano dijo que se dirigía a las Ruinas de Quilmes», detalló su hermano.

Emiliano no lleva teléfono celular, lo que complica la localización. La familia pide la ayuda de todos aquellos que puedan aportar cualquier dato sobre su paradero.

Para brindar información, se puede contactar con la Línea 134 (Policía) o a los números +54 9 2974 226541 y +54 9 2974 037054.

«Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave. Muchas gracias de corazón», expresó la familia Evans, oriunda de Chubut, que continúa con la búsqueda junto a las fuerzas de seguridad y voluntarios de distintas provincias.