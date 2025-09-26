Alerta roja de Interpol por Matías Ozorio, acusado en el triple crimen ligado a “Pequeño J”

En el marco de la investigación por el triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), fuentes judiciales informaron que Interpol emitió una notificación roja para la búsqueda internacional de Matías Agustín Ozorio, de 28 años. Ozorio, señalado como presunto “gatillero” vinculado a la banda de quien se conoce como “Pequeño J”, aparece como sospechoso principal en relación con los hechos ocurridos la noche del viernes 19 de septiembre.

Las autoridades temen que el imputado intente abandonar el país. La notificación roja incluye imágenes del rostro del buscado y lo califica como un “delincuente peligroso”, fundamento por el cual se reforzó la comunicación con las fuerzas de seguridad en pasos fronterizos.

En particular, las fuerzas federales pusieron en alerta a las policías de fronteras con los países limítrofes —especialmente Bolivia, Perú y Paraguay— para impedir maniobras de fuga o tránsito internacional que puedan dificultar la captura. Interpol, mediante la notificación roja, solicita a los tribunales y a las fuerzas de seguridad de otras jurisdicciones que notifiquen cualquier avistamiento o detención del individuo para facilitar su localización y eventual extradición.

Según reconstrucciones realizadas por la investigación y declaraciones citadas por la prensa, Ozorio residió toda su vida en el barrio de Parque Patricios y, en los últimos tiempos, se habría posicionado como una persona de confianza dentro del círculo del presunto autor intelectual del triple crimen. La pesquisa, a cargo de la fiscalía interviniente y con el apoyo de distintos cuerpos policiales, continúa en curso para determinar la autoría material e intelectual del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.

Las fuerzas de seguridad continuaban en la búsqueda de pistas complementarias, analizando registros telefónicos, cámaras de seguridad y testimonios, con el propósito de consolidar el expediente y acelerar medidas procesales —incluida la posible captura internacional— en el marco de la causa judicial.