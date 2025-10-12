La Policía busca en Córdoba a un nene de 5 años que desapareció tras el asesinato de su madre y su abuela en la localidad de Villa Rivera Indarte, Córdoba.

La Justicia activó el Alerta Sofía para dar con la ubicación de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y el sospechoso de haberselo llevado es su padre, Pablo Laurta, quien es de nacionalidad uruguaya y tiene pedido de captura internacional.

El secuestro de Pedro Rodríguez se produjo este sábado por la mañana, cuando estaba en su casa junto a su madre Luna Giardina y a su abuela Mariel Zamudio.

Según pudo reconstruir la Justicia, fue en ese horario que ingresó a la casa Pablo Laurta y asesinó a tiros a la madre y a la abuela de la menor.

Luego agarró a su hijo de cinco años y se lo llevó. Por el momento, los investigadores creen que el menor sigue con vida y que su padre está buscando salir del país hacia Uruguay.

Laurta tiene antecedentes por violencia de género. Hace casi tres años, Luna Giardina estudiaba agronomía y tuvo que escapar a Uruguay con su hijo porque su expareja intentó ahorcarla.

La joven lo denunció y la Justicia, según informó el medio local La Voz, le dio un botón antipánico que no llegó a activar al momento del ataque.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo de Gerardo Reyes, es quien lleva adelante la investigación. Hasta el momento se desconoce el paradero del nene de cinco años.