La rápida intervención de la División Canes de la Policía fue determinante para resolver la búsqueda de una mujer de 30 años denunciada como desaparecida en Lules. El operativo, desplegado con prontitud en horas de la tarde, contó con la participación de dos ejemplares especializados en rastreo humano.

Los protagonistas del trabajo fueron Alfa y Rufa, dos bloodhound adiestrados para seguir señales olfativas en distintos tipos de terreno. Partiendo desde el punto donde se había visto por última vez a la joven, los canes progresaron por la traza hasta alcanzar la ruta nacional 38, en el cruce con el río Colorado, siguiendo así un rastro que atravesó sectores urbanos y periféricos.

Guiados por los perros, los efectivos localizaron a la mujer alrededor de las 15 horas. Presentaba signos de desorientación, pero se encontraba en buen estado de salud. Tras la localización, personal policial la trasladó a la dependencia correspondiente para constatar su estado, realizar los trámites administrativos y emprender las diligencias necesarias.

El uso de unidades caninas especializadas volvió a demostrar su efectividad en tareas de búsqueda y rescate, combinando la capacidad olfativa de los animales con la coordinación operativa de los equipos policiales. Las actuaciones continuaron orientadas a establecer las circunstancias previas a la desaparición para completar el informe de la causa.