La Policía de Tucumán detuvo este jueves a Adolfo Ángel “Mono” Ale y a su hijo Facundo Ale durante un allanamiento en su vivienda de avenida Mate de Luna al 2.000, en San Miguel de Tucumán. El operativo, realizado por la fuerza provincial con participación de la Infantería y el Grupo CERO, se llevó a cabo en el marco de una causa judicial que investiga un tiroteo ocurrido el domingo pasado en Tafí Viejo, tras una reunión social conocida como “after”.

Según informó el comisario Walter Colombres, la medida ordenada por la Justicia incluyó el registro del domicilio de la familia Ale y la aprehensión de dos personas. Adolfo Ángel fue señalado por los uniformados por un presunto episodio de resistencia a la autoridad al momento del procedimiento. En tanto, Facundo Ale quedó detenido, acusado de una presunta participación en los incidentes registrados en la fiesta de Tafí Viejo.

El defensor de la familia cuestionó las detenciones y describió la aprehensión de Ángel Ale como “un invento”, negando que su cliente hubiera agredido a efectivos policiales. Según su versión, en la vivienda había mujeres enfermas y no se produjo una resistencia efectiva. Sobre Facundo, el abogado admitió que estuvo presente en la celebración, pero relativizó cualquier implicación en los hechos que se investigan.

Durante el allanamiento, vecinos y familiares mostraron alteración y exigieron a la prensa que dejara de filmar. El procedimiento se realizó frente a la escuela Patricias Argentinas, en una zona de alto tránsito y con presencia de niños que salían del establecimiento, lo que generó preocupación entre residentes del sector.

Las autoridades informaron que los detenidos permanecen alojados en la Unidad Regional Norte y que continúa la búsqueda de otro sospechoso que tiene pedido de captura. La pesquisa judicial se orienta a establecer la responsabilidad en el enfrentamiento que, según fuentes policiales, habría involucrado a integrantes del clan Ale y al grupo identificado como “los Gardelitos”, en el contexto de una rivalidad de larga data.