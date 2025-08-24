Una investigación realizada por personal de la División Drogas Peligrosas Sur (Didrop Sur) dio sus frutos este sábado, luego de allanar cuatro domicilios en los que secuestraron drogas, elementos de corte y fraccionamiento, dinero producto de la venta, celulares que serán peritados, y aprehendieron a un hombre y a una mujer. Además, en una de las viviendas allanadas permanecía una mujer con arresto domiciliario y, en otra, un hombre purgaba una condena por una causa de estupefacientes.

En este contexto, el subdirector general de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rufino Medina, señaló: “Esta División, Didrop Sur, procedió al cierre de cuatro kioscos de venta de cocaína en dos inmuebles ubicados en el barrio Obrero y otros dos en el barrio Palo Blanco, ya que se tenía conocimiento de que comercializaban sustancias prohibidas. A raíz de eso, y contando con el oficio judicial proveniente de UFINAR Concepción, se procedió a allanar estas cuatro viviendas, en donde se secuestraron bochitas de cocaína, dinero en efectivo, celulares y los principales investigados, en este caso una pareja”, y aseveró que no bajarán los brazos en esta lucha contra el flagelo que es la droga.

Por su parte, el jefe de la Didrop Sur, comisario principal Miguel Castillo, señaló: “La investigación inició luego de recibir denuncias anónimas de los vecinos de la localidad de Concepción que ponían en conocimiento sobre dos domicilios en el barrio Palo Blanco y otros dos en el barrio Obrero que comercializaban estupefacientes”.

Fueron estas denuncias las que impulsaron a los investigadores a realizar averiguaciones y diversos trabajos que les permitieron recabar pruebas para allanar las viviendas involucradas. “Se solicitaron los oficios de investigación y un equipo de calle llevó pruebas ante la fiscalía solicitando las medidas de allanamiento, las cuales fueron otorgadas por el Colegio de Jueces. En los domicilios se secuestró cocaína que estaba lista para ser comercializada, elementos de corte, dinero producto de la venta, celulares que serán analizados y dos personas se encuentran aprehendidas por orden de la auxiliar fiscal Andrea Sánchez de la UFINAR de Concepción”.

En cuanto a los involucrados, Castillo declaró que “dos de los domicilios irrumpidos ya habían sido anteriormente allanados por la misma causa; en uno de ellos hay una persona con pulsera electrónica y con arresto domiciliario; en otro también se encuentra una persona con antecedentes por una causa similar”.

Finalmente, el jefe de la Didrop Sur remarcó la importancia de la ayuda de los vecinos al realizar las denuncias anónimas sobre los lugares o personas que comercializan drogas, en las que no hace falta aportar mayores datos.