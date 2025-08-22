La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó anoche 14 allanamientos vinculados a la causa iniciada por los audios del despedido ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que aludió a supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Fuentes judiciales indicaron que los procedimientos, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, incluyeron las sedes de ANDIS y de la mencionada droguería, donde la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen secuestró computadoras y documentación relativa a compras y licitaciones de medicamentos.

Entre los allanamientos estuvo la vivienda en Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina; cuando llegó la policía, Kovalivker se retiraba en un vehículo y en el asiento trasero se hallaron sobres con dinero: 266.000 dólares y siete millones de pesos, junto con anotaciones. A su vez, le secuestraron el celular y el pasaporte. También se ordenaron diligencias en domicilios ligados a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, aunque en esos casos no se encontró el teléfono buscado.

Los procedimientos no implicaron detenciones, sino la obtención de material probatorio para avanzar en la investigación que se abrió tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que pidió investigar presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con funciones públicas, infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.