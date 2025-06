El ex gobernador José Alperovich saldrá del penal de Ezeiza, donde lleva un año detenido, rumbo a Puerto Madero, donde cumplirá prisión domiciliaria. El departamento propuesto -y que el Juez Juan Ramos Padilla aceptó- es uno de los lugares señalados por la víctima como el sitio donde ocurrieron los primeros abusos.

El ex mandatario, condenado a seis años por el abuso sexual de su sobrina, deberá además presentar una caución real de $400 millones. Se trata de un dinero que se deposita como garantía de que no se fugará y no está destinado a la víctima ni a nadie en particular.

Sin embargo, Alperovich no podrá acercarse a la víctima ni a su entorno familiar de ninguna manera: ni físicamente ni por cualquier medio de comunicación. Además, deberá abstenerse de "realizar menciones públicas o publicaciones que directa o indirectamente puedan afectar a MLF (la víctima) o a su entorno.

El ex gobenrador, además, deberá llevar una tobillera electrónica para vigilar su estadía en el lugar de detención. Durante un año, sus pedidos de domiciliaria habían sido rechazados en todas las instancias por considerar que su gran fortuna y los contactos que todavía mantiene podría ayudarlo a fugarse.