El preceptor del Instituto Vocacional Concepción denunció ante la policía la recepción de un mensaje anónimo vía Instagram en el que se advertía sobre un posible atentado armado contra miembros de la comunidad educativa. El mensaje, recibido la noche del jueves y hallado por el preceptor la mañana del viernes mientras revisaba su teléfono en el establecimiento, contenía una amenaza expresa: “un amigo mío quiere atentar contra la vida de (menciona a un profesor y un directivo) el día lunes 06/10… llevará una pistola 9 mm y matará a muchos”.

Ante la gravedad de la amenaza, el preceptor informó de inmediato a las autoridades del colegio, que lo acompañaron a radicar la denuncia formal en la Comisaría de Concepción. La presentación policial incluyó la exhibición del mensaje y los datos disponibles del remitente, si los hubiere. La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción se hizo cargo de la investigación e indicó la activación del protocolo de seguridad institucional previsto para este tipo de casos.

La intervención judicial abarca medidas destinadas a garantizar la protección del personal y de los alumnos, además de las acciones investigativas para identificar al autor del mensaje y verificar la verosimilitud de la amenaza. Por ahora, la causa permanece en la órbita judicial y las autoridades escolares, en coordinación con las fuerzas de seguridad, mantienen medidas preventivas mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.