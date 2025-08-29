Momentos de tensión se vivieron este jueves en cercanías de una papelera ubicada sobre Ruta Provincial 92 en Santiago del Estero, cuando un incendio de pastizales comenzó a tomar fuerza y se propagaba rápidamente con dirección hacia la fábrica.

Según se informó, el fuego se inició pasado el mediodía en un terreno baldío, donde las condiciones del clima —especialmente el viento reinante— provocaron que las llamas se expandieran con velocidad, generando preocupación entre vecinos y empleados de la zona.

Ante el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios de Añatuya acudió de inmediato al lugar para combatir el foco ígneo, logrando controlarlo antes de que alcanzara instalaciones cercanas.

Gracias al rápido accionar, se evitó que el incendio provocara daños mayores. No se reportaron personas heridas ni afectación en la estructura de la fábrica, aunque las llamas llegaron a pocos metros del predio industrial.

Las autoridades recordaron a la comunidad evitar quemas no controladas, especialmente en días de viento, y pidieron dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio que pueda representar un riesgo. /Diario Panorama