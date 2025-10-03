Ángel Ale pidió garantías para entregar a su hijo Facundo

Luego del anuncio de una recompensa de 15 millones de pesos por información precisa sobre el paradero de Juan Facundo Ale, prófugo de la justicia por su presunta participación en un tiroteo tras una fiesta en Tafí Viejo, fue su padre, Ángel “El Mono” Ale, quien decidió hablar públicamente.

En diálogo con Los Primeros y acompañado por los abogados defensores de su hijo, Ángel Ale defendió la situación de Facundo y arremetió contra el clan “Los Gardelitos”, con quienes mantienen una rivalidad de larga data. Durante la entrevista, El Mono pidió al juez que se le otorguen garantías para poder entregar a su hijo, ya que teme por su seguridad bajo custodia:

“Nos dijeron que lo iban a someter en prisión y lo iban a matar”, afirmó, refiriéndose a las amenazas que habría recibido por parte del clan rival. También cuestionó el accionar del fiscal de la causa.

Además, solicitó el acompañamiento de los medios de comunicación para concretar la entrega:

“Yo convoco a todos los medios acá, para ir a buscar a mi hijo, porque la única garantía que tengo de que a mi hijo lo entrego sano y salvo es esa”.

Noticia en desarrollo…